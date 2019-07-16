Пусан, Южная Корея, , 12:00 — REGNUM

Жители Южной Кореи продолжают отменять бронь на морские перевозки из порта Пусана в Японию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Port International Passenger Terminal.

Согласно данным, опубликованным японской транспортной компанией, осуществляющей морские перевозки из/в города Цусима, более 400 человек, отменили бронь билетов.

«Есть клиенты, которые отменили бронь билетов по интернету, однако большинство людей, отменивших бронь в этом месяце, являются представителями различных компаний и государственных учреждений», — сообщили представители японской компании.

Известно, что новые бронирования билетов на маршруты до Японии сократились на 10−20%.

Кроме того, аналогичная ситуация происходит с билетами на морские маршруты Пусан — Фукуока.

«Южнокорейский туристический поток в Японию значительно сократился с начала 2019 года. Однако после запрета на экспорт туристический поток сократился еще больше», — сообщили представители японской компании.

Известно, что в июне текущего года Японию посетили около 44 282 жителей Южной Кореи.

«Представители многих японских транспортных компаний жалуются на отмену бронирований. Мы предполагаем, что число пассажиров, которые воспользуются морскими перевозками в Японию в июле, значительно сократится», — сообщили представители Busan Port International Passenger Terminal.