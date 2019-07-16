Лусака, , 11:50 — REGNUM

Президент Замбии Эдгар Лунгу неожиданно и без объяснения причин уволил министра финансов страны Маргарет Мванакатве, назначив на ее пост заместителя главы Центробанка Бвалью Нганду, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента от 15 июля.

Новый министр Нганду, стремясь наладить отношения с представителями горнодобывающей промышленности страны и ответить на призывы МВФ о сокращении долговой нагрузки, заявил, что решение бюджетных вопросов будет его первоочередной задачей.

Предварительно рынок положительно отреагировал на действия Лунгу. Экономист Чибамба Каньяма сказал, что президент хотел успокоить инвесторов, назначив опытного руководителя, который ранее занимал высокие должности в коммерческом банке.

Нганду заверил президента, отметив, что сможет еще дольше отсрочить введение налога с продаж, призванного сбалансировать экономику страны. По сообщению агентства, 9% — ный всеобщий налог на продажи товаров и услуг, который первоначально должен был быть введен в апреле, поможет обуздать внешний долг второго по величине производителя меди в Африке, который достиг $10,05 млрд в конце 2018 года, и дефицит бюджета, составляющий 7,5% валового внутреннего продукта. Но правительство отложило его введение до сентября для дальнейших консультаций, и Нганду сказал, что крайний срок теперь также будет пересмотрен.

«Мы должны восстановить финансовое здоровье экономики», — сказал он во время церемонии приведения к присяге. «Мы посмотрим, разумно ли будет это реализовывать … (новый налог) три квартала в год», — добавил Нганду.

Это стало последним пунктом в споре между правительством и шахтерами.

В Горной палате Замбии сообщили, что налог в сочетании с другими налогами, введенными в отрасли, будут препятствовать инвестициям, подтолкнет некоторых производителей к долгам и приведет к потере 100 тысяч тонн производства меди в этом году.

Между тем Международный валютный фонд неоднократно предупреждал, что большой госдолг Замбии и сокращение валютных резервов делают ее экономику уязвимой.