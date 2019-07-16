Додома, , 11:15 — REGNUM

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива сообщил, что правительство страны продолжает искать табачные рынки с целью увеличения производства табака и повышения доходов крестьян.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», об этом премьер-министр заявил 14 июля во время встречи с заинтересованными сторонами из различных областей страны.

Маджалива добавил, что правительство Танзании уже провело переговоры с представителями различных стран, в частности Вьетнама и Египта, которые пообещали оказать содействие в поиске покупателей табака.

Также, по словам премьер-министра, продолжаются переговоры с компаниями, закупающими данный товар в Танзании, по вопросу повышения количества закупок, чтобы способствовать увеличению объемов производства табака в стране.

«Крестьянам необходимо выращивать больше табака, однако их тормозит установленное закупщиками количество, которое слишком мало, если сопоставить его с имеющимся у них потенциалом в производстве», — отметил Маджалива.

Кроме того, подчеркивается, что Малави сотрудничает с Танзанией в вопросе поиска рынков сбыта табака, и некоторые малавийские компании уже согласились закупать этот товар в Танзании.