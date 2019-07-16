Москва, , 11:11 — REGNUM

В Москве промышленным и научным предприятиям предоставят льготные займы до 100 млн рублей на приобретение оборудования отечественного производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, новый финансовый продукт «Отечественное оборудование» Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства города Москвы (МФППиП) «будет выдаваться на приобретение нового оборудования, страной-производителем которого является Россия, его монтаж и наладку».

«А также на пополнение оборотных средств, приобретение услуг промышленного инжиниринга, программного обеспечения для промышленных нужд и рефинансирование остатка основного долга по целевым кредитам, полученным на приобретение нового российского оборудования», — сказал он.

Сейчас в столице, отметил Ефимов, действуют налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны столицы, для предприятий со статусом промышленного комплекса. Вице-мэр рассказал о развитии системы господдержки в Москве, где большой вклад, по его мнению, вносит фонд.

В сообщении пресс-службы указано, что с декабря 2017 года МФППиП заключил договоры займа с 12 компаниями на общую сумму более 750 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые полгода в Москве на торгах реализовано 568 объектов городской недвижимости.

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