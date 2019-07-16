Хараре, , 11:13 — REGNUM

В Зимбабве взлетели цены на растительное масло и другие основные продукты, оказывая давление на население, страдающее от острого дефицита. Произошедшее пробудило в памяти жителей воспоминания об экономическом хаосе десятилетней давности.

Цены в стране возросли, поскольку инфляция почти удвоилась в июне, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальные данные, обнародованные в понедельник, 15 июля.

Статистическое агентство ZIMSTATS сообщило, что годовая инфляция достигла 175,66%, по сравнению с 97,85% в мае. Статистика показала самый высокий уровень с момента печатания денег и связанной с этим гиперинфляции, вынудившей страну отказаться от своей валюты в 2009 году. Эти цифры бросают тень на стремление президента Эммерсона Мнангагвы оживить экономику, которая десятилетия страдала от упадка и финансового хаоса при почти четырехлетнем нахождении на посту президента Роберта Мугабе, сообщает агентство.

Резкие изменения в денежно-кредитной политике и тяжелые экономические показатели, некоторые из которых относятся к тому времени, когда Мнангагва занял пост президента в 2017 году, напугали местных жителей и инвесторов.

«Экономика находится в плохом состоянии, и условия продолжают ухудшаться, — сказал Джи-а ван дер Линде, экономист NKC African Economics. — Нет никаких сомнений в том, что экономика будет страдать от сокращения в этом году».

В ZIMSTATS сообщили, что в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 39,26% в июне по сравнению с 12,54% в мае, приблизившись к ежемесячному показателю 50%, который ознаменовал бы начало гиперинфляции.

Зимбабве отказалась от своей валюты после того, как инфляция достигла максимума в 500 миллиардов процентов в 2008 году, уничтожив пенсии, сбережения и любые остатки доверия к денежной единице.