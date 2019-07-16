Москва, , 10:59 — REGNUM

Металлургическая компания «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан) расторгла контракт с TOO «Ник-Ойл», которая является дистрибьютором «Газпром нефти» в этой стране. Об этом 16 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поступившее в «Ник-Ойл» соответствующее письмо.

По словам главы «Ник-Ойла» Николая Гердера, в середине июня «АрселорМиттал Темиртау» устно уведомила их о том, что контракт будет прерван из-за санкций.

«Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и, наконец, получили письмо вот такого содержания», — сказал Гердер.

Издание отмечает, что это решение было принято в связи с санкциями Украины и Евросоюза против «Газпром нефти».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Европейским союзом ухудшились после 2014 года, когда Крым воссоединился с РФ. Евросоюз под давлением США ввёл против России ограничительные меры.

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