Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM

Коммунальным службам Ростова-на-Дону предстоит немало сделать, чтобы в числе первых муниципалитетов получить паспорт готовности к отопительному периоду. Об этом сообщил донской глава Василий Голубев.

«Традиционную ежемесячную рабочую поездку по Ростову-на-Дону посвятил сегодня контролю подготовки городских служб к зиме. Проверил готовность нескольких котельных, побывал на реконструируемом участке теплотрассы, провёл разговор в городской администрации. Город стремится, как и год назад, первыми в области получить паспорт готовности к зиме. Для этого предстоит немало сделать. Поручил ведомствам контролировать подготовку областного центра на всех этапах и помогать, если потребуется», — написал губернатор Голубев в своём микроблоге в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bz8T7nShY2D/

Комментарии к этому посту глава региона получает нелестные. Главе региона рекомендуют, например, отремонтировать дороги. Кто-то из пользователей считает, что «город превратили в помойку».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году отопительный сезон в Ростове-на-Дону стартовал согласно плану. В первую очередь батареи нагрелись на социально значимых объектах, затем — в жилых домах.

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