Исламабад, , 12:21 — REGNUM

15 июля Государственный банк Пакистана (Центробанк) опубликовал отчет за третий квартал 2019−2020 финансового года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк прогнозирует стабилизацию экономики страны, несмотря на неблагоприятные макроэкономические показатели. По данным регулятора, прирост ВВП, как это отмечалось ранее, замедляется, в то же время растет дефицит государственного бюджета. Последний факт противоречит обязательству Пакистана перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках кредитной программы. Исламабад обещал, что доля дефицита бюджета в ВВП страны не будет превышать 0,6%.

В рамках общих рекомендаций специалисты Госбанка Пакистана призвали к увеличению капитальных расходов и усилению контроля за текущими расходами. По мнению регулятора, только такой подход поможет стране выйти из тяжелого кризиса.