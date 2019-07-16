Тегеран, , 10:52 — REGNUM

Иран установил 4 новые газовые платформы на месторождении Южный Парс в Оманском заливе. Как сообщает иранское информационное агентство Mehr, все сооружения полностью произведены в Иране, что позволило сэкономить более 150 миллионов долларов.

Оператор четырнадцатой фазы месторождения Южный Парс Мехди Тавассоли Пур отметил, что две платформы (14А и 14В) уже запущены, одна (14 D) будет запущена в течение 34−40 дней (14С), и еще одна осенью. «Платформы рассчитаны на добычу газа на уровне 14 млн. кубометров в год», — заявил чиновник.

Южный Парс является крупнейшим месторождением газа в Иране, которое страна делит с Катаром. В начале 2019 года была запущена его новая фаза, что значительно повысило потенциал добычи природного газа.