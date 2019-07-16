Тегеран, , 13:01 — REGNUM

Министр промышленности Ирана Реза Рахмани заявил, что в условиях антииранских санкций США, призванных нанести вред иранской экономике, в первом квартале 2019 года ВНП Ирана вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, недопущение сокращения производства — это «победа» властей Ирана в условиях ужесточения внешнего давления. Чиновник напомнил о том, что многие отрасли промышленности находятся под санкциями более 14 месяцев, но тем не менее демонстрируют рост.

Реза Рахмани призвал правительство разработать план увеличения экспорта из Ирана и создать необходимые условия для привлечения инвестиций в экономику Исламской Республики.