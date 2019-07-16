Тегеран, , 12:21 — REGNUM

Организация Свободной зоны острова Киш и турецкая строительная компания подписали соглашение о строительстве на территории иранского острова крупного курортного комплекса стоимостью более 100 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По информации агентства, площадь комплекса составит более 10 гектаров. Он будет включать отель вместимостью более 1000 спальных мест, оборудованный современными удобствами; конференц-залы, а также рестораны, бассейны, аквапарк и парки развлечений.

Директор Организации свободной торговли острова Киш Колам Хоссейн Мазафари заявил, что благодаря турецким инвестициям, остров Киш сможет посетить огромное количество как иранских, так и иностранных отдыхающих.