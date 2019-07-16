Тегеран, , 12:37 — REGNUM

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари в интервью после встречи с представителями российского бизнеса заявил, что в скором времени Иран нарастит поставки высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам чиновника, совместные встречи представителей иранского и российского бизнеса создают площадку для наращивания совместной торговли, в особенности в наукоемких отраслях. За последние полгода стороны провели более десятка подобных встреч, на которых присутствовали более 70 делегаций иранских компаний, базирующихся во многих российских городах, главным образом в Москве и Екатеринбурге. «Иран заинтересован в наращивании экспорта в Россию в высокотехнологичных областях и будет над этим активно работать», — отметил вице-президент.

Сорента Саттари подчеркнул, что Ирану необходимо наращивать несырьевой экспорт и уделять больше внимания hi-tech отраслям производства.