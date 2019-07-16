Москва, , 10:30 — REGNUM

В России существенно снизились оптовые цены на сахар, достигнув пятилетнего минимума. Согласно данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), в июне цены на этот продукт питания по сравнению с ноябрём 2018 года упали на 27,5% — с 37 рублей за килограмм до 26,9 рубля.

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ФАС проанализирует ситуацию с ростом цен на сахар в России

Как отметил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин, слова которого приводит РБК, это снижение цен нетипично для июня. По его словам, сезон в отрасли начинается в августе и длится по июль следующего года. В конце сезона спрос на остатки сырья традиционно высокий, так как производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, что сказывается на повышении цен.

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Основная причина снижения оптовых цен, как пояснили в Союзроссахар, — доминирующее над спросом предложение. Так, на конец июня в России запасы сахара были рекордными — 2,7 млн тонн (на 200 тыс. тонн выше уровня запасов 2018 года). Также сказался и хороший предыдущий урожай сахарной свеклы, переходящие остатки сахара и оптимистичные ожидания по новому урожаю.

Отмечается, что розничные цены на сахар с начала 2019 года тоже снижаются, но не так значительно, как оптовые.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2018 году, цены на сахар выросли на 28,3%. За первую неделю июля 2019 года сахар в России подешевел на 1,5%.