Москва, , 10:29 — REGNUM

Успешность экономического управления властями РФ оценивается не по достижению реальных целей, а по тому, насколько красивой и правильной оказывается сводная отчётность, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Все звенья нынешнего подхода к экономической политике в РФ можно охарактеризовать как перевёрнутую логику, — сказал он. — Успешность управления оценивается не по достижению каких-то реальных целей, а по тому, насколько красивой и правильной выходит сводная отчётность. В противовес к этому существует так называемый функциональный подход к государственным финансам. Грубо говоря, перед страной ставятся основные задачи — экономический рост, полная занятость, рост благосостояния трудящихся, социальный и научный прогресс и так далее. Какие для этого понадобятся показатели баланса бюджета, инфляции и так далее, совершенно не важно, если только задачу получится решить».

Однако, как уточнил эксперт, следуя логике российских экономических властей, рост случится сам по себе, надо просто поддерживать стабильность и ждать, что мир вокруг сам по себе правильным образом изменится.

«Если не случится никаких непредвиденных обстоятельств, ведущих к незапланированному росту цен на то же топливо, коммунальные тарифы, то в целевые показатели наверняка получится уложиться, — предположил он. — Правда, радоваться этому смогут лишь крупные держатели капитала, спекулянты и прочие игроки финансового сектора. Но опять же «общее благо», к которому вроде бы должно стремиться государство, уже давно подменено прибылями и преференциями нескольких групп интересов. Денежная политика лишь продолжает отражать этот очевидный факт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно обзору Банка России «Картина инфляции. Июль 2019 года», инфляция в России в июле ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%. Также отметим, что ранее Росстат сообщил, что в июне в России была зафиксирована нулевая месячная инфляция. Такой показатель наблюдается впервые с 1991 года.

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