Москва, , 10:38 — REGNUM

Власти РФ, рассуждая о причинах инфляции, исповедуют исключительно монетаристский подход, забывая о том, что есть масса других причин, вызывающих обесценивание денег. Об этом 16 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя прогноз Минэкономразвития РФ об инфляции ниже 4% по итогам 2019 года.

«Говоря об инфляции, следует иметь в виду её основной характер, — отметил Григорьев. — Согласно старому (и, как мы теперь знаем, ошибочному) монетаристскому взгляду, инфляция является в основном монетарным явлением. Иначе говоря, показатели инфляции связаны с количеством денег в обращении. К этому положению также примыкают и тезисы о некотором «естественном уровне безработицы», попытки снизить который неизбежно приведут к усилению инфляции. В реальности эта идея воплощается в так называемом правиле Тейлора, которое и говорит ЦБ, как следует изменять основную ставку с целью контроля итоговых показателей».

Однако, как подчеркнул эксперт, проблема состоит в том, что в настоящей экономике инфляция имеет кучу причин, которые нельзя сводить только лишь к монетарным. В их числе несовершенная конкуренция, наличие ценовых лидеров, рост тарифов естественных монополий и даже коррумпированность экономики.

«Всё это вносит серьёзные коррективы, — подчеркнул Григорьев. — Интересно, что не только признание этого факта, но и подробная классификация немонетарных причин инфляции содержится в докладе самого ЦБ под названием «О немонетарных факторах инфляции и мерах по снижению её волатильности». Правда, пока что это не привело к смене реализуемых мер, — подытожил Григорьев. — Кстати говоря про текущие показатели инфляции в России, надо также учитывать и политику по поддержанию профицита бюджета. Избыток средств у государства означает только одно — этот избыток должен обернуться чьим-то излишком. Государство забирает из экономики больше средств, чем туда вкладывает, чем дополнительно помогает поддерживать небольшие (по местным меркам) уровни инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследовательского холдинга «Ромир», в июне 2019 года повседневные расходы жителей России выросли на 0,6%. Рост расходов оказался однозначно выше нулевой инфляции, рассчитанной Росстатом.

Годовой объём расходов граждан составил 9,9%, что более чем в два раза превышает размер накопленной с начала 2019 года инфляции в 4,7%.

Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы жителей России вышли на самую высокую для июня позицию за все годы наблюдений.

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