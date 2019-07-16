Москва, , 10:27 — REGNUM

До настоящего времени взрывной рост экономики РФ остаётся лишь в записках ведомств и публичных выступлениях политиков, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%.

«Очередные комментарии на тему предполагаемого роста инфляции, достижения целевых показателей и так далее не приводят к сколько-нибудь положительной общественной реакции, — констатировал он. — В отличие от высоких управленцев, большинство населения не связывает напрямую своё благосостояние с инфляционными колебаниями, скептически относясь к пресловутой «макроэкономической стабильности».

Такое положение дел, по мнению эксперта, объясняется тем, что сама идея «стабильности» в сфере экономики, опирающаяся на низкие уровни долга, сбалансированный бюджет и низкую инфляцию, не работает на практике.

«Взрывной экономический рост, как правило, остаётся в записках ведомств и публичных выступлениях ведущих политиков. Ответом на это является рецепт, знакомый жителям России ещё с 1990-х — если какая-то экономическая идея не работает, нужно ещё быстрее и решительнее продолжать двигаться в этом же направлении», — сказал Григорьев.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, его ведомство сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%.

«Ожидания у нас остаются ниже 4%. Мы видим, что инфляция очень серьёзно замедлилась, поэтому Центробанк принимает решения, в том числе по смягчению денежно-кредитной политики», — цитирует его ТАСС.