Псков, , 10:16 — REGNUM

Псковское управление ФАС России возбудило дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области — ООО «Экопром». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, компанию подозревают в нарушении порядка проведении торгов. Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях регионального мусорного оператора признаки нарушения статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

Речь идёт об аукционах на выбор транспортных компаний по сбору и перевозке мусора. С претензиями на их проведение в антимонопольную службу обратился Общественный совет Псковской области. В обращении отмечалось, что в один лот были сформированы территории районов, находящихся на большом удалении друг от друга и не имеющие общей границы, например, Пыталовского и Дновского районов, Островского и Плюсского, Дедовичского и Струго-Красненского районов. В региональном управлении ФАС отметили, что большинство торгов не состоялись по причине подачи только одной заявки.

«То есть местные компании, работавшие ранее на этом рынке, не смогли принимать участие в торгах», — пояснили в антимонопольной службе.

По мнению Псковского управления ФАС России, действия заказчика по формированию лотов для вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с территории муниципальных образований противоречат постановлению правительства РФ от 3 ноября 2016 года N 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора». Правилами определено, что услуги по транспортированию ТКО на определенной территории в зоне деятельности регионального оператора выделяются в отдельный лот.

В ведомстве пояснили, что формирование лотов путём объединения муниципальных образований, а тем более, объединения муниципальных образований, не имеющих общей границы, в один лот, имеют признаки действий, которые ограничивают или могут ограничить количество потенциальных участников торгов и привести к необоснованному росту затрат на осуществление деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов в отдалённых друг от друга муниципалитетах.

Руководитель регионального управления ФАС России Ольга Милонаец отметила, что в настоящее время ФАС России также проверяет тариф, установленный для населения Псковской области.

Ольга Милонаец, руководитель УФАС России по Псковской области «А мы проверяем, как проводился отбор перевозчиков, поскольку практически все перевозки в большинстве районов осуществляет одна и та же компания, а потом транспортные расходы также входят в тариф. В случае признания нарушений на торгах, выдадим предписание о прекращении нарушения и проведения торгов повторно, в которых смогут участвовать большее количество перевозчиков Псковской области»

По её словам, сбоя в работе по вывозу мусора антимонопольщики не допустят. «Все меры будут приняты разумно», — пояснила Ольга Милонаец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые правила сбора и утилизации ТКО начали действовать в Псковской области с начала 2019 года. Региональным оператором по обращению с отходами в регионе по итогам открытого конкурса является ООО «Экопром» (дочерняя структура группы компаний «Мехуборка»).

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