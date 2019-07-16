Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM

Реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября 2019 года. Сроки завершения ремонтных работ назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Город доложил о планах по реконструкции Соборной площади. Подрядчик обещает всё завершить до 1 октября. До конца октября город планирует восстановить движение трамваев на этом участке. Близится к завершению и реставрация собора», — написал глава региона на своей странице в социальной сети Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bz8csZiBjRz/

ИА REGNUM ранее сообщало, что в марте текущего года донской глава дал городским чиновникам две недели на разработку проекта по благоустройству Соборной площади. Голубев призвал модернизировать объект. На прилегающей к кафедральному собору во имя Рождества Пресвятой Богородицы территории будет создано благоустроенное общественное пространство.

«Задача состоит в том, чтобы принципиально изменить ситуацию и обустроить там новое место для отдыха горожан», — сказал губернатор.

Подробнее: Губернатор поручил ростовским чиновникам благоустроить Соборную площадь

Стоит отметить, что в апреле текущего года появилась информация о том, что в октябре Ростов-на-Дону посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Планируется, что он совершит Божественную литургию в отреставрированном Ростовском кафедральном соборе.

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