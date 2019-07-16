Москва, , 10:05 — REGNUM

Почти треть молодых жителей России едят рыбу и рыбные блюда не менее раза в неделю. Совсем не употребляют рыбу в пищу 15% опрошенных, таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Константин Коровин. Рыба

По меньшей мере раз в месяц едят рыбу 69% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, рыбные продукты употребляют в пищу 82%. Однако активных потребителей рыбы (чаще раза в неделю) среди молодежи лишь 31%. Среди всех жителей России старше 18 лет доля таковых вдвое выше — 64%.

Молодые жители России предпочитают сельдь, скумбрию и горбушу (26−28% опрошенных), минтай и семгу (по 21%), а также суши и роллы (37%) и сушеную или вяленую рыбу (29%). Чаще покупатели этой категории выбирают готовую продукцию (32%), а также филе или стейки (26%), стремясь тратить меньше времени на приготовление рыбы.

В опросе, который проводился со 2 по 4 июля, участвовали 800 граждан России 18—24 лет. Они отвечали на вопросы, заданные по телефону.

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