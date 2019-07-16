Сеул, , 10:04 — REGNUM

В Южной Корее провели исследование южнокорейских компаний с высокой долей японских поставщиков. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании Hana Financial Investment.

Согласно результатам исследования 30 южнокорейских компаний, работающих в сфере полупроводников, дисплеев, автомобилей, химикатов и оборудования, на долю Samsung Electronics приходится 5% или 52 компании-поставщиков из Японии, на долю SK Hynics — 4,7% или 8 компаний, на долю Hyundai Motor — 7,7% или 39 компаний, на долю KIA — 6,6% или 21 компания.

«Только 14% импорта из Японии приходится на потребительские товары и товары промежуточного назначения, в то время как в Китае и в США — по 23%, в Германии — 38%. Если отношения между Южной Кореей и Японией продолжат ухудшаться, то на предприятиях с высокой долей японских поставщиков, могут возникнуть перебои на производстве», — сообщили представители Hana Financial Investment

Известно, что больше всего от японской продукции зависят LG Innotek Samsung Electro-Mechanics. На долю LG Innotek приходится 15,8% или 21 компания, на долю Samsung Electro-Mechanics — 13,8%.

Меньше всего от японского экспорта зависят LG Chem, LOTTE Chemical и Hanwha Chemical. На долю LG Chem приходится 9,1% или 12 компаний, на долю LOTTE Chemical — 1,4% или 1 компания.

Кроме того, специалисты предполагают, что японские меры экспортного контроля также могут отразиться и на морских и авиа перевозчиках, осуществляющих перевозки из Южной Кореи в Японию и наоборот.