Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM

Строительство линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Нур-Султане может стать неподъемной ношей для городского бюджета на многие годы. Об этом 16 июля заявил председатель совета директоров инвестиционно-строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев на своей странице в Facebook.

По его словам, планируемый пассажиропоток ЛРТ составит 2 тыс. человек, тогда как ранее в проекте был заложен показатель в 146 тыс. человек. Рахимбаев отметил, что в настоящее время в проект инвестировано около 10−12% от общей суммы в $2 млрд.

Бизнесмен добавил, что самая дорогая часть проекта еще впереди, что будет осложняться обслуживанием дорогостоящих кредитов и низкой загруженностью линии. Он считает, что власти должны отказаться от проекта.

Напомним, 15 июля во время расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал проект строительства линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане. Глава государства заявил, что проект может лечь бременем на правительство страны.

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