Каспийск, Дагестан, , 09:12 — REGNUM

Строительство нового завода по производству соков из овощей и фруктов запланировано в дагестанском городе Каспийске. Реализация данного проекта, который носит статус инвестиционного, позволит создать порядка 115 новых рабочих мест. Об этом 15 июля рассказали участники заседания совета при главе Дагестана по улучшению инвестиционного климата, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Инициатором проекта является ООО «Ириб», а его реализация запланирована на территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск». Предполагается, что завод будет выпускать бутилированную воду, в том числе газированную минеральную, соки, лимонады, нектары с мякотью, холодные чаи и квас. В рамках проекта будет возведено производственное здание и установлено специальное оборудование.

В ходе заседания совета был рассмотрен вопрос целесообразности предоставления ООО «Ириб» в аренду участка на 5 гектаров без проведения торгов. Большинством голосов по данному вопросу было принято положительное решение. При этом подчёркнуто, что в случае несоблюдения инициатором взятых на себя обязательств договор может быть расторгнут.

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Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Каспийск» была создана постановлением правительства РФ в марте 2017 года сроком на 10 лет. Резидентами территории льготного налогообложения могут стать юридические лица, ведущие свою деятельность исключительно в Каспийске. При этом они не должны быть градообразующей организацией или её дочерним предприятием. Инвестиционные проекты в течение первого года реализации должны создать минимум 20 рабочих мест.