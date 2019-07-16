Нур-Султан, , 09:05 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года в Казахстане ввели в эксплуатацию восемь общеобразовательных школ, 30 дошкольных учреждений и 3 амбулаторно-поликлинические организации. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период на строительство жилья направлено 605,7 млрд тенге ($1,58 млрд), что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Общая площадь введенных в эксплуатацию домов сократилась на 1,9%, до 5 699 тыс. кв. метров.

В первом полугодии завершено строительство 21 147 новых зданий, в том числе 19 962 — жилого назначения и 1 185 — нежилого. Объем строительно-монтажных работ увеличился на 13,3%, до 1,23 трлн тенге ($3,21 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года в эксплуатацию сдано 40 546 единиц жилья общей площадью 4,6 млн кв. метров жилья, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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