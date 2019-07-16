Сеул, , 09:09 — REGNUM

В столице Южной Кореи прошел брифинг по вопросам инвестиций в Кванг-Нгаи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА).

Кванг-Нгаи — провинция в центральной части Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря. Административный центр — город провинциального подчинения Куангнгай площадью 5000 кв. км — находится в 140 км от Дананга. Население — 1,3 млн человек.

Цель данного мероприятия — ознакомиться с инвестиционной средой в регионе.

Известно, что на данном брифинге присутствовали представители крупных и малых южнокорейских предприятий, работающие в сфере морского оборудования, инвестиций и так далее.

В настоящее время совокупные инвестиции южнокорейских компаний в Кванг-Нгаи достигли $590 млн.