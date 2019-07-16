Берлин, , 09:04 — REGNUM

9 из 10 уборщиц, нанятых в домохозяйствах Германии, работают нелегально и принадлежат к теневому сектору экономики, пишет газета Die Welt 16 июля.

Как подсчитали эксперты из Кёльнского института экономических исследований, на 2017 год в Германии насчитывался 41 млн домашних хозяйств. Из них 3,3 млн хотя бы иногда пользовались услугами помощниц по хозяйству (90% задействованных в этой сфере — женщины). Почти 2,9 млн домохозяйств нанимали уборщиц нелегально.

Доминик Энсте из Кёльнского института рассказал, что доля незадекларированного трудоустройства в этой сфере в 2005 году составляла 93%, а к 2017 году снизилась до 88,5%. Это снижение стало возможно благодаря упрощенной регистрации нанятых и налоговой политике, однако ждать вывода этого сектора из теневой экономики не стоит. По прогнозу Энсте, доля незадекларированного трудоустройства по данным за 2018−2019 годы останется на таком же уровне.

Часто работа по дому выглядит как «помощь от доброй соседки», однако незаконное трудоустройство является преступлением и грозит штрафом или даже лишением свободы. Риск быть пойманным в этой сфере крайне мал. Обычно это происходит при несчастных случаях (например, во время мытья окон), в ходе напряженных бракоразводных процессов или благодаря доносам от соседей.