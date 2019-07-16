Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM

Прокуратура Бурятии раскритиковала администрацию Улан-Удэ за недостаточные меры по пополнению местного бюджета от передачи в аренду земельных участков. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе республиканской прокуратуры, арендаторы задолжали городу 200 млн рублей.

Как отмечается, власти города не отправляют ежеквартально запросы в службу судебных приставов, как это предусматривает муниципальное законодательство, о проводимых мероприятиях по исполнительным документам.

«Администрацией Улан-Удэ не принимаются своевременные меры к взысканию задолженности в местный бюджет от передачи в аренду земельных участков, в том числе направлению исполнительных листов в службу судебных приставов. Сумма задолженности арендаторов участков перед местным бюджетом по состоянию на 01 июля 2019 года составила около 200 млн рублей», — сообщили в надзорном органе.

Для устранения этих нарушений прокуратура внесла представление в администрацию Улан-Удэ, которое находится на рассмотрении.