Чебоксары, , 08:42 — REGNUM

В Чувашии подвели предварительные итоги исполнения консолидированных местных бюджетов. В I полугодии доходы превысили 11,17 млрд рублей, расходы составили почти 12 млрд рублей. Бюджеты исполнены с дефицитом в 1,5 раза больше, чем прогнозировалось. В том числе консолидированные доходы составили менее половины — 38,2% от плановых назначений. Об этом свидетельствуют данные минфина Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии на 1 июля 2019 года в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступило 11 173,5 млн рублей (38,2% к годовым плановым назначениям), в том числе налоговые и неналоговые доходы — 3523,6 млн рублей (41% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню соответствующего периода 2018 года на 2,5%.

Если на аналогичную дату прошлого года рост собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) обеспечил 21 муниципалитет, то на 1 июля текущего года — 20. Максимальный рост собственных доходов зарегистрирован в Ядринском районе (+21,6%), Порецком районе (+19,1%) и в Шумерле (+18,5%). Шесть муниципалитетов допустили снижение собственных доходов, наибольшее падение отмечено в Новочебоксарске (-10,8%), Козловском (-6,7%) и Батыревском (-5,3%) районах.

В местные бюджеты поступило 2676,8 млн рублей налоговых доходов, что на 4,9% выше аналогичного прошлогоднего периода. Неналоговые поступления снижены на 4,5% — до 846,8 млн рублей.

На начало июля расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований составили 11 966,8 млн рублей, рост к уровню аналогичного периода 2018 года — на 9%. Из них 67,5% составили расходы на образование, 7,9% — на общегосударственные вопросы, 6,6% — на развитие национальной экономики.

Бюджеты муниципалитетов исполнены в целом с дефицитом в сумме 793,3 млн рублей при плановом дефиците в объеме 1162,2 млн рублей.