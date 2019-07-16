Новосибирск, , 08:36 — REGNUM

По состоянию на 1 июля 2019 года новосибирские работодатели задолжали своим сотрудникам по зарплате 63,8 млн рублей, из которых 12,9 млн рублей — это невыплаченная зарплата уволенным в 2018 году и ранее. Такие данные, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предоставил Новосибирскстат.

Своевременно не получили заработную плату 1,6 тыс. человек. В среднем на одного работника приходится по 39,8 тыс. рублей невыплаченной зарплаты.

Больше всего задолжали своим сотрудникам по заработной плате Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ — Союз», ООО «Посевнинский завод спецтехники», АО «НЭВЗ-Керамикс», ЗАО «Ордынская МТС», АО «Байкальская строительная компания». На их долю приходится 83,6% общей суммы задолженности.

«Просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств составила 99,9% общего объема задолженности», — уточнили в Новосибирскстате.

Отметим, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Сибирском федеральном округе в январе — апреле 2019 года составила 38 615,1 рубля. Наиболее высокий уровень зарплат в Красноярском крае — 47 304 рубля. В Новосибирской области он составляет 36 239 рублей, в Алтайском крае — 25 661 рубль.