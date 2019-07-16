Сеул, , 08:33 — REGNUM

В первой половине 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордно маленькое число подделанных купюр с 2000 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июль 2019 года в стране обнаружено 150 поддельных купюр.

Известно, что в первой половине 2018 года в стране были обнаружены 343 поддельные купюры, а во второй половине прошлого года — 271 поддельная купюра.

Как сообщили представители банка, на сокращение поддельных купюр повлияли аресты большого количества людей, которые занимались подделкой и распространением купюр.

С 2004 и по сегодняшний день в стране было конфисковано около 54 тыс. поддельных купюр.

Известно, что в первой половине текущего года было конфисковано 57 купюр номиналом 10 000 вон, 53 купюры номиналом 5000 вон, 35 купюр номиналом 50 000 вон, 5 купюр номиналом 1000 вон.