Чита, , 08:27 — REGNUM

В Забайкальском крае сложилась негативная динамика по организации нацпроектов. Как отметил глава региона Александр Осипов, на сегодняшний день исполнение национальных проектов в крае составляет 11,7%, в то же время этот показатель по стране — порядка 30−40%. Поэтому он заявил о намерении применить дисциплинарные взыскания к виновным в срывах данной работы. Подробности с оперативного совещания корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Александр Осипов «Я неудовлетворен темпами реализации проектов. Отговорки меня не устраивают, устраивает только результат. К сожалению, лето у нас в регионе короткое, а динамика работ неудовлетворительная. Срывать строительство объектов никому не позволительно».

Первоочередной задачей глава Забайкалья считает подготовку всех закупочных процедур по объектам, запланированным к строительству в 2020—2021 годах.

Напомним, программа приоритетных национальных проектов была сформулирована президентом России Владимиром Путиным 5 сентября 2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов.

В качестве приоритетных направлений «инвестиций в человека» глава государства выделил: здравоохранение, образование, жильё, сельское хозяйство. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев 27 ноября 2005 заявил, что этот список может в будущем быть дополнен наукой и культурой. В 2006 году ряд политиков и СМИ называли меры по улучшению демографической ситуации «новым национальным проектом».