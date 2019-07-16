Чебоксары, , 08:04 — REGNUM

В Арбитражном суде Чувашии рассматривается иск прокуратуры Калининского района Чебоксар к столичной администрации с требованием вернуть в муниципальную собственность участок возле рынка «Хевешский». Сам по себе участок небольшой, но дело примечательно двумя факторами. Надзорное ведомство считает, что аукцион по продаже участка проведён с нарушением федерального законодательства, так на нём расположены строения. В прокуратуре также полагают, что цена земельного участка определена «неверно, без учёта всех обстоятельств»: мэрией Чебоксар установлена рыночная цена в размере 1,4 млн рублей на основании отчёта оценщика из Волгограда, в то время как другой частной компанией «установлена иная стоимость объекта» — 3,066 млн рублей, то есть более чем в два раза выше. Сам участок по итогам аукциона был продан за 2,45 млн рублей. Данные сведения приводятся в материал дела, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на Арбитражный суд Чувашии.

Прокурора Калининского района Чебоксар вышла с иском к администрации города Чебоксары в декабре 2018 года, требуя признать недействительными результаты аукциона, последующего договора купли-продажи земельного участка по Эгерскому бульвару и прося суд применить последствия недействительности ничтожной сделки. Надзорное ведомство считает, что спорный участок необходимо вернуть в муниципальную собственность.

Предметом спора стал земельный участок площадью 974 кв. метров, расположенный по Эгерскому бульвару (возле рынка «Хевешский») с разрешённым использованием под обслуживание автотранспорта — для размещения временной автостоянки. Участок был продан по результатам аукциона, состоявшегося в сентябре 2018 года. В документе отмечается, что победителем аукциона определено ООО «Бренд», предложившее за участок 2 450 000 рублей.

Между тем, прокуратура считает, что аукцион по продаже данного земельного участка проведён с нарушением федерального законодательства. И приводит два аргумента. По данным надзорного ведомства, на спорной территории «размещена часть кирпичного незавершенного строительством строения площадью 185 кв. метров». Это утверждает и другой участник дела — Сергей Фадеев, на основании обращения которого была инициирована прокурорская проверка.

«Из обращения Фадеева Сергея Леонидовича следует, что строительство ведётся им с 2015 года. Документов, подтверждающих наличие у заявителя разработанной и согласованной в установленном градостроительным законодательством проектно-разрешительной документации, в том числе разрешения на строительство объекта, не имеется. Таким образом, администрацией г. Чебоксары проведён аукцион по продаже земельного участка, на котором расположены строения», — считают в прокуратуре Калининского района Чебоксар.

В мэрии города, в свою очередь, считают, что «истец не доказал, что спорный объект незавершенного строительства возведён до проведения аукцион».

Особый интерес вызывают споры вокруг оценки рыночной стоимости участка. В прокуратуре отмечают, что администрацией Чебоксар определена рыночная стоимость земельного участка в размере 1 400 000 рублей на основании отчёта оценщика из Волгограда. В то время как другой частной компанией «установлена иная стоимость объекта — 3 066 000 рублей, что превышает размер первоначальной оценки стоимости имущества более чем в два раза».

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что рыночная стоимость земельного участка определена неверно, без учёта всех обстоятельств. Как следствие, земельный участок перешел в собственность без надлежащего установления его рыночной стоимости, муниципалитет не получил положенный доход от реализации муниципального участка, который мог бы быть использован для нужд местного значения. Установленные проверкой обстоятельства свидетельствуют о том, что аукцион проведён с нарушением установленного порядка и соответственно, заключение договоров по его результатам неправомерно.

Заключение администрацией города договора с нарушением процедур проведения аукциона привело к созданию преимущественных условий для одного лица и лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать свое право на заключение договора купли-продажи земельного участка», — полагают в надзорном ведомстве.

В мэрии Чебоксар считают, что истец не доказал, что отчёт об оценке рыночной стоимости объекта является недостоверным.

13 июня 2019 года Арбитражный суд Чувашии удовлетворил ходатайство Сергея Фадеева о назначении судебной экспертизы спорного участка. Судебное разбирательство назначено на 29 июля.