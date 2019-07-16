Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM

Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели в первой половине 2019 года 1,976 млн тонн бензина, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Производство керосина выросло на 150,8%, до 305,5 тыс. тонн, газойля — на 12,7%, до 2,48 млн тонн, мазута — на 2,7%, до 1,55 млн тонн. За отчетный период в республике было добыто 37,974 млн тонн нефти, что на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Добыча газового конденсата сократилась на 5,3%, до 6,281 млн тонн, природного газа — на 0,6%, до 28,074 млрд куб. метров, угля — на 2%, до 53,958 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля председатель правительства Казахстана Аскар Мамин встретился с президентом по разведке и добыче компании Total Арно Брёйяком. По итогам переговоров стороны подписали документы по добыче углеводородов на месторождениях Дунга и Абай.