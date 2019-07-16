Каракас, , 07:59 — REGNUM

Венесуэла на прошлой неделе продала золота на $40 млн, несмотря на санкции США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, 12 июля Центробанк Венесуэлы продал около одной тонны золота, возможные покупатели — ОАЭ и Турция. Всего с начала апреля власти Венесуэлы продали 24 тонны золота, сократив золотовалютный резерв до $8,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее банк Deutsche Bank (Германия) конфисковал золото, принадлежащее Венесуэле. Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Каракасом в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 году.

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