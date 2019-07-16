Сеул, , 07:56 — REGNUM

В Южной Корее вновь увеличилось количество депозитов в иностранной валюте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне текущего года общая сумма депозитов в иностранной валюте составила $70,38 млрд, что на $4,77 млрд больше по сравнению с прошлым месяцем.

Известно, что это самое большое увеличение числа депозитов за последние семь месяцев.

Общая сумма депозитов в долларах США составила $59,9 млрд, что на $4,25 млрд больше, чем месяц назад. В конце июня стоимость $1 составила 1154,7 вон, что на 36,2 вон (~$0,031) меньше, чем в конце прошлого месяца.

Известно, что общая сумма депозитов в иенах увеличилась на $290 млн, до $4,16 млрд, в евро — на $220 млн, до $3,39 млрд, в юанях, напротив, сократились на $90 млн, до $1,35 млрд.

Общая сумма депозитов в других валютах увеличилась на $100 млн, до $1,58 млрд.

Кроме того, общая сумма депозитов юридических лиц увеличилась на $3,94 млрд, до $55,67 млрд, а сумма депозитов физических лиц увеличилась на $830 млн, до $14,71 млрд.