Благовещенск, , 07:48 — REGNUM

18 июля начнутся работы по строительству канатной дороги протяженностью 973 метра, которая протянется над Амуром и свяжет российский город Благовещенск и китайский город Хэйхэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Соглашение о строительстве канатной дороги было подписано Россией и Китаем ещё в 2015 году, реализация проекта началась в 2018 году. Со стороны России основным инвестором выступает компания «Регион», со стороны Китая — компания «Цзиньлунган». 18 июля состоится символический старт строительных работ: в этот день по сигналу на обоих берегах Амура одновременно начнётся заливка бетонных оснований под конечные терминалы, в которых будет производиться посадка и высадка пассажиров.

В торжественной церемонии закладки фундаментов примут участие губернатор Приамурья Василий Орлов, первый зампредседателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, глава Благовещенска Валентина Калита, председатель Народного правительства города Хэйхэ Ма Ли, генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «Регион» Валерия Репкова и председатель правления китайской компании-инвестора «Цзиньлунган» Цао Синьхун.

«Проект канатной дороги уникален и амбициозен. В мире нет стран, которые соединялись бы посредством канатной дороги. Эта дорога послужит делу укрепления наших приграничных отношений. Проект самым положительным образом повлияет на развитие туристической инфраструктуры. И это, безусловно, станет точкой притяжения для бизнеса», — отметил Василий Орлов.

Объём вложения только российского инвестора составляет порядка 3,5 млрд рублей. Согласно проекту, канатная дорога будет иметь четыре линии, на которых будут курсировать подвесные гондолы вместимостью 60 человек. Предполагается, что ходить они будут с периодичностью 15 минут и пассажиропоток в сутки составит порядка 6−7 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье состоялось торжественное открытие моста через Амур, который соединил российский город Благовещенск и китайский Хэйхэ. Железнодорожный мост через Амур также строится в Еврейской области в районе поселка Нижнеленинское, где будет выстроен зерновой терминал.