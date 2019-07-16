Нур-Султан, , 07:35 — REGNUM

Объем грузооборота в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 286,2 млрд тонно-километров, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Пассажирооборот за отчетный период вырос на 4,5%, до 141,1 млрд пассажиро-километров. Индекс физического объема в транспортной отрасли составил 105,3%, в сфере связи — 101,7%, в торговой отрасли — 107,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года число перевезенных пассажиров всеми видами транспорта в Казахстане составило 5,519 млрд человек, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем пассажирооборота вырос на 4%, до 68,2 млрд пассажиро-километров.

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