Сеул, , 07:39 — REGNUM

Экспорт экологически чистых автомобилей из Южной Кореи набирает обороты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

Согласно опубликованным данным, в период с 2012 по 2018 года ежегодно экспорт автомобилей в среднем сокращался на 4,2%, однако экспорт экологически чистых автомобилей, напротив, увеличился на 33,1%.

В 2018 году экспорт «зеленых» автомобилей из Южной Кореи составил 196 тыс. единиц или 8% от общего экспорта автомобилей.

Известно, что по состоянию на апрель 2019 года на экспорт экологически чистых автомобилей пришлось 9,3% от общего автомобильного экспорта.

В 2018 году в стране было представлено 14 видов «зеленых» автомобилей. Кроме того, в 2017—2018 годах электромобиль южнокорейской машиностроительной компании Hyundai Motor был выбран как лучший малогабаритный автомобиль в США.

Отмечается, что за пять лет мировой спрос на экологические чистые автомобили вырос на 21,2%, до 4,08 млн единиц. Известно, что самый большое количество автомобилей Южная Корея экспортирует в США, Израиль, Великобританию, Германию и Испанию.

Кроме того, 80,3% экспорта эко-автомобилей приходится на гибриды, а 19,7% — на электромобили.

«Мы предполагаем, что к 2030 году на долю экологически чистых транспортных средств будет приходиться около 50% мировых продаж», — сообщили представители КАМА.