Нур-Султан, , 07:22 — REGNUM

Объем промышленного производства в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 14,293 трлн тенге ($37,3 млрд), что на 2,6% больше, чем в январе-мае 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 2,1%, в обрабатывающей промышленности — на 3,4%, в электроснабжении и подаче пара — на 2,1%.

Объем валового выпуска в сельском, лесном и рыбном хозяйстве вырос на 3,8%, до 1,12 трлн тенге ($2,9 млрд). Объем строительных работ за отчетный период увеличился на 11,1%, до 1,4 трлн тенге ($3,65 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане вырос на 4,1%. За отчетный период инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%, до 5,25 трлн тенге ($13,7 млрд).

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