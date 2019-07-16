Новосибирск, , 07:10 — REGNUM

Новый автовокзал на месте закрытой в 2015 году Гусинобродской барахолки в Новосибирске заработает в конце 2019 года. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника двухэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м готово и сейчас оформляются необходимые документы для запуска объекта в эксплуатацию. Действующий автовокзал на Красном проспекте пока также будет работать.

«Перераспределение движения пригородного автотранспорта будет происходить постепенно, по мере того, как мы обеспечим транспортную доступность к новым остановочным пунктам. Так, на Гусинобродском шоссе планируем сделать конечную остановку нескольких городских маршрутов. Кроме того, планируется проложить сюда трамвайную линию от станции метро «Золотая нива», — сказал Локоть.

Он подчеркнул, что город не отказывается и от идеи строительства новых автовокзалов на Южном и Западном направлениях.

Отметим, что в настоящее время идёт ремонт и самого Гусинобродского шоссе. Реконструкция подразумевает расширение дороги с четырёх до шести полос. Стоимость работ — 1 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию нового автовокзала трасса приобретёт междугороднее и международное значение.

Напомним, что до октября 2015 года на Гусинобродском шоссе находился знаменитый оптово-розничный рынок, который в народе прозвали «Гусинкой». Вопрос о судьбе крупнейшего за Уралом вещевого рынка остро встал ещё в 2013 году. Его должны были закрыть 1 января 2014 года. Но тогда это вызвало недовольство торговцев, которые собирали подписи и выходили на митинги. Дату закрытия рынка неоднократно переносили. Предпоследний перенос был намечен на 1 июня 2015 года, но осуществить задуманное удалось только в октябре 2015 года.

Спустя год новосибирские власти заговорили о постройке автовокзала на месте закрытого рынка. По планам чиновников, новый автовокзал должен был заработать ещё в конце 2017 года.

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