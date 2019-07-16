Вашингтон, , 04:31 — REGNUM

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.

Так, индекс NASDAQ поднялся до 8,258,19, прибавив 0,17% (+14,04). Индекс Dow Jones подрос до 27 359,16, прибавив 0,099% (+27,13). Индекс S&P 500 достиг 3 014,30, прибавив 0,018% (+0,53).

По мнению финансовых аналитиков, рост индексов связан с реализацией в США политики количественного смягчения.

В связи с этим перед началом выходных были опубликованы положительные данные по промышленному производству в ЕС и росту цен производителей (PPI) в Штатах, а также неоднозначные данные по внешней торговле Китая.

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