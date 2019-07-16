Москва, , 03:04 — REGNUM

РЖД, «Металлоинвест» Алишера Усманова, «Кузбассразрезугль» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко могут стать инвесторами проекта по строительству сухогрузного порта Тамань, передаёт РБК.

Соответствующее предложение направлено в эти структуры Минтрансом РФ. Им предложено купить доли в управляющей компании порта Тамань. На первом этапе речь идёт о сумме в 81 млрд руб.

По 22,5% предложено «Кузбассразрезуглю» и СУЭК, десять процентов — РЖД.

Ответ по этому предложению ожидается в начале текущей недели. Если компании согласятся, то соответствующие данные поступят в Минтранс и правительство РФ.

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