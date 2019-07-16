Москва, , 02:44 — REGNUM

Наличие кишечной палочки в куриных бёдрышках не так уж и опасно, заявил эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН.

Комментируя итоги проверки Росконтроля, выявившей наличие кишечной палочки в бёдрах цыплят-бройлеров известных брендов, эксперт отметил, что если не есть курицу сырой, а подвергать её термообработке, то кишечная палочка не опасна.

«Она не влечёт же за собой никакого заболевания страшного. Кишечная палочка быстро и при любой термообработке сходит. Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росконтроля, бёдра цыплят-бройлеров пяти из шести брендов оказались не соответствующими требованиям безопасности: в каких-то анализ показал наличие кишечной палочки, в других — присутствие сальмонелл.

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