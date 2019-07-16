Брюссель, , 02:21 — REGNUM

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан объявил о возобновлении финансовой поддержки Молдавии. Об этом он заявил по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам, на который был приглашен глава МИД Молдавии Нику Попеску, передает ИА REGNUM.

«Сегодня я рад объявить о возобновлении бюджетной поддержки Молдавии. В ближайшие дни в республику поступит 14,54 млн евро. Разблокирование финансовой помощи является четким знаком поддержки со стороны Европейского союза Молдавии, а и ее гражданам, знаком оценки уже предпринятых мер и поощрения реформ», — сказал Хан.

Финансовая помощь ЕС для Молдавии была полностью заморожена после того, как летом 2018 года тогдашние молдавские власти во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком отменили результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. О том, что помощь будет возобновлена, в Брюсселе сообщили после того, как 14 июня 2019 года власть в Молдавии была передана новому правительству, а Плахотнюк бежал их страны.