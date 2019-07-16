Вашингтон, , 00:37 — REGNUM

Решение компании Facebook выпустить собственную криптовалюту Libra вызывает «очень серьезную обеспокоенность» у министерства финансов США, заявил глава ведомства Стивен Мнучин в беседе с журналистами в Белом доме.

«Минфин ясно дал понять Facebook и другим представителям цифровых платежных сервисов, что они должны уделить такое же внимание защите от отмывания денег в целях противодействия финансовому терроризму, какое уделяют и традиционные финансовые институты», — заявил он.

Мнучин добавил, что Facebook будет должен убедить финансовые регуляторы США в высоких стандартах безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп ранее заявил о своем недоверии к криптовалютам и добавил, что не считает их настоящими платежными средствами. По словам американского президента, криптовалюты основываются на торговле воздухом. В противовес криптовалютам он привел «настоящую» и «крепкую» валюту — доллар США.

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