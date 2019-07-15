Пекин, , 23:39 — REGNUM

В Чуньчуне, административном центре северо-восточной китайской провинции Цзилинь проходит 16-я Китайская международная автомобильная ярмарка, на которой представлены известные автомобильные бренды, которые демонстрируют такие инновационные технологии, как автопилот, дистанционное управление, устройства «дополненной реальности», сообщает 15 июля Синьхуа.

Посетителям представляется возможность тестирования «интеллектуальных» технологий с помощью операционных систем, которые помогают управлять навигацией, кондиционером и другими новшествами продукции китайского производителя SAIC Motor, а также опробовать функцию голосового управления «умным» автомобилем.

Сообщается, что выставка-ярмарка продлится до 21 июля.