Пушкин, Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM

Одна из крупнейших отечественных сельхоз-выставок, деловой форум агропромышленников прошел в этом году в Пушкине, городе, в исторической ретроспективе более известном как Царское Село. Открыли работу форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Партнером Всероссийского дня поля выступила компания «ФосАгро». Учитывая, что компания — лидер по поставкам минеральных удобрений российским аграриям, то это партнерство выглядит неслучайным. Вклад компании в развитие отечественного аграрного сектора подчеркнул и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев во время посещения стенда «ФосАгро».

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, Ленинградская область стала одним из центров инвестиций со стороны производителей минеральных удобрений. «ФосАгро» начала реализацию инвестиционного проекта по модернизации собственного производства в Волхове. Также, большие средства в развитие производств в Ленобласти направляет компания «Еврохим».

» Качество сельхозпродукции стало одной из главных тем деловой программы выставки, поэтому «ФосАгро» максимально широко представила свою продукцию на полях Ленинградской области. Как и в прошлом году, сотни сортов и десятки передовых гибридов сельхозкультур на делянках «Всероссийского дня поля-2019» выращены с применением экологически чистых комплексных удобрений «ФосАгро». Андрей Гурьев Качество сельхозпродукции стало одной из главных тем деловой программы выставки, поэтому «ФосАгро» максимально широко представила свою продукцию на полях Ленинградской области. Как и в прошлом году, сотни сортов и десятки передовых гибридов сельхозкультур на делянках «Всероссийского дня поля-2019» выращены с применением экологически чистых комплексных удобрений «ФосАгро».

Сбытовая сеть «ФосАгро-Регион» представила на выставке системы минерального питания растений, которые показали высокую эффективность на опытных полях. Компания также обеспечила агрономическое сопровождение посевов вплоть до завершения демонстрационных мероприятий. С этим кейсом компании, также как и с прочими, накопленными компанией за время работы на российском аграрном рынке, можно было ознакомится в ходе семинара «Управление качеством растениеводческой продукции для стабильной реализации экспортного потенциала российского АПК». Семинар был посвящен организации эффективного минерального питания растений и повышению рентабельности сельхозпроизводства. Он стал одним из ключевых мероприятия деловой программы форума.

«За годы работы на приоритетном для нас российском рынке «ФосАгро» накопила уникальный опыт взаимодействия с предприятиями АПК. Мы уверены, что можем и должны распространять этот опыт применения минеральных удобрений не только в России, но и за ее пределами. Мы пригласили на Всероссийский день поля наших зарубежных клиентов и партнеров для того, чтобы они могли оценить эффективность российского подхода к управлению урожаем в климатических условиях Ленинградской области. Полученные отзывы говорят о высокой заинтересованности зарубежных коллег в российских техниках земледелия», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин.

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