Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM

Автомобили Mercedes-Benz E-class, произведенные на заводе в Подмосковном Есипово, официально представлены в дилерском центре марки «Автодом Пулково» в Петербурге.

Продажи седанов российской сборки были запущены в городе в начале июля. Как отмечают в дилерской компании, Mercedes локального производства не отличается от автомобиля немецкой сборки фактически ничем, что касается и стоимости.

По словам заместителя директора дилерского центра «Автодом Пулково» Ильи Герасименко, местное производство позволит избежать повышения цен на автомобили, вызываемые колебаниями валютных курсов. Однако снижение стоимости машин в связи с локализацией не предусматривается.

Напомним, автомобильный завод Mercedes-Benz в 40 км от столицы был официально открыт в начале апреля 2019 года. Объем инвестиций в проект составил свыше 250 млн евро.

Mercedes E-class стала первой моделью, производимой на российском предприятии марки. Первые седаны Е-class сошли с конвейера предприятия в конце мая. В дальнейшем на предприятии будут также производиться кроссоверы GLE, GLC и GLS, а также модель S-class. Планируется, что ежегодно завод будет выпускать около 25 тыс. автомобилей для российского рынка.