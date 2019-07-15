Барнаул, , 10:00 — REGNUM

В связи с реконструкцией тепловых сетей, а также обнаруженными повреждениями на магистральных и квартальных трубопроводах, будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов города Барнаула. Отключения продлятся от 1 до 14 дней.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. Специалисты СГК стараются минимизировать неудобства для горожан, прорабатывают технические решения таким образом, чтобы проводимые работы, как можно меньше повлияли на комфорт жителей. При технической возможности потребителей переключают на временные обводные тепловые сети — тем самым уменьшают количество отключенных домов в 10−15 раз, что все равно требует кратковременных отключений. Там, где это сделать невозможно, время работ с ограничением ресурса занимает больше времени. Но обойтись абсолютно без отключений горячей воды для горожан, в некоторых случаях — нельзя.

В рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, под временное отключение горячей воды попадают: с 10:00 по местному времени 17 июля до 9:00 по местному времени 18 июля — 48 многоквартирных домов, школа и частный сектор частично в Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах; с 10:00 по местному времени 18 июля до 9:00 по местному времени 19 июля — 15 многоквартирных домов, школа и детский сад в микрорайоне Дружный; с 10:00 по местному времени 22 июля до 9:00 по местному времени 23 июля — 19 многоквартирных домов, детский сад, 2 больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина; с 11 по 18 июля включительно — 55 многоквартирных домов микрорайона ВРЗ; с 8:00 по местному времени 9 июля до 23:00 по местному времени 22 июля — 26 многоквартирных домов и 2 школы по улице Малахова и Павловский тракт; с 16 июля по 30 июля включительно — 6 многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова; с 11 по 1 августа — детский сад по улице Сизова 22. Кроме того, из-за обнаруженных повреждений на магистральных тепловых сетях, на время их устранения, 1 сутки, под ограничение попадают жители Железнодорожного района: с 9:00 по местному времени 15 июля до 9:00 по местному времени 16 июля — 56 многоквартирных домов, 3 детских сада и 2 школы; с 9:00 по местному времени 16 июля до 9:00 по местному времени 17 июля — 130 многоквартирных домов, 7 детских садов, 2 школы и 89 домов частного сектора.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте.