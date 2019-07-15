Москва, , 19:39 — REGNUM

Основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров арестован на два месяца. Такую меру пресечения ему избрал Тверской суд Москвы.

«Новый поток» ранее был владельцем Антипинского НПЗ. Мазуров подозревается в хищении $29 млн. Защита просила отпустить его под залог, но следствие настояло на аресте. Мера пресечения избрана до 12 сентября.

Сам подозреваемый не считает себя виновным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Мазуров был задержан в Москве. Позднее Сбербанк официально объявил, что заявил в правоохранительные органы о возможном преступлении.