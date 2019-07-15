Москва, , 19:38 — REGNUM

Правительство Российской Федерации продлило заморозку накопительной части пенсии граждан до 2022 года включительно. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает РБК со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты России.

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В документах Минтруда сказано, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда России учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Напомним, что до 2014 года граждане были вправе сами решать, направлять 6% от своих заработных плат на формирование своих собственных пенсионных накоплений или же передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

Однако в 2014 году накопительная часть пенсий была заморожена и потрачена на выплаты уже действующим пенсионерам, а также на иные цели. С тех пор «заморозка» продлевается каждый год, а 6% от зарплат идут на выплаты пенсий уже существующим пенсионерам.

В декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. Но Пенсионный фонд России взял на себя обязательства учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.

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